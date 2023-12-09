رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي دورة ٢٠٢٤ علمي وأدبي برقم الاكتتاب عبر moed.gov.sy وزارة التربية السورية

نتائج السبر الترشيحي دورة ٢٠٢٤، حالة من الترقب والانتظار بالوقت الحالي في سوريا وذلك عقب اعلان الكثير من المصادر داخل وزارة التربية السورية عن اعلان نتائج امتحانات السبر الترشيحي دورة ٢٠٢٤ للبكالوريا الحرة في الفروع العلمي والأدبي، والتي تقدم بها الآلاف من الطلاب والطالبات في اختبار الترشيح لشهادة البكالوريا دورة 2024 في عدة مراكز امتحانية تم تحديدها من قبل وزارة التربية السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جميع محافظات سوريا.

نتائج السبر الترشيحي دورة ٢٠٢٤ علمي وأدبي

بعد أن انتهى الطلاب والطالبات المرشحين لدخول امتحانات الشهادة البكالوريا في الدورة المقبلة لعام 2024، وبعد أدائهم لامتحان الترشح بصورة حرة، يرغب الجميع في معرفة تاريخ إعلان النتائج الرسمية التي تتم من قبل الوزارة، حيث تقوم بتنظيم وتصحيح أوراق الإجابات وتحميلها على سيرفراتها.

عادة ما يتم الإعلان عن النتائج بعد أسبوع من إجراء الامتحانات، وتمت إجراء الامتحانات يوم السبت 25 تشرين الثاني 2023، حيث قدم أكثر من 56253 طالب وطالبة من جميع محافظات سوريا.

رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي 2024

من المتوقع أن يتم نشر نتائج الاختبار التوجيهي لجميع الفروع العلمية والأدبية على موقع وزارة التربية السورية. توجد خطوات يمكن اتباعها للاستعلام عن نتائج الاختبار التوجيهي لعام 2024.