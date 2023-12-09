“رابط رسمي” نتائج الترشيحي سوريا 2023-2024 بالاسم ورقم الاكتتاب علممي وادبي

يترقب فئات عديدة من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المدن والمحافظات السورية اللحظات الحاسمة، حيث يعتزم فريق وزارة التربية السورية الكشف عن نتائج السبر الترشيحي للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب شهادة البكالوريا في سوريا في الساعات القليلة القادمة. خلال الفترة الأخيرة، شهد الطلاب جهدًا ملموسًا في البحث، حيث حاولوا الحصول على المعلومات حول موعد إعلان النتائج وفقًا للمصادر الموثوقة داخل أسوار وزارة التربية السورية، يُتوقع الإعلان الرسمي عن نتائج السبر الترشيحي 2023 يوم الخميس، الموافق 7 كانون الأول 2023. نحن هنا لنقدم لكم دعمًا كاملاً عبر متابعة الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي لهذا العام الدراسي. كما سنوفر رابطًا مباشرًا للاستعلام عن النتائج فور إعلانها رسميًا. تابعونا للحصول على أحدث المستجدات بسرور وثقة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الترشيحي 2023 حسب الاسم 2023

أعلنت وزارة التربية السورية بفخر أن حوالي 65 ألف طالب وطالبة، موزعين في جميع أرجاء المحافظات السورية، قد أجروا اختبارات السبر الترشيحي للعام الدراسي الحالي. يُعتبر هذا الامتحان من بين أهم الاختبارات التي يجتازها الطلاب في سوريا، حيث يتم من خلاله تحديد التخصص الذي سينضم إليه الطالب. يخضع له طلاب شهادة البكالوريا في سوريا ومن المهم أن نشير إلى أن وزارة التربية السورية أعلنت اكتمال جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المتعلقة بامتحانات السبر الترشيحي خلال الأيام القليلة القادمة. كما أكدت الوزارة أيضًا أنه يتم حاليا رفع نتائج السبر الترشيحي عبر رابط موحد تابع لوزارة التربية السورية وللاطلاع على نتائج السبر الترشيحي لعام 2023، يُطلب من جميع الطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت.

النقر على خيار “النتائج الامتحانية” الموجود على الشاشة الرئيسية.

اختيار “الترشح للثانوية العامة”.

تحديد الفرع الدراسي، سواء كان “علميًا أو أدبيًا”.

اختيار طريقة الاستعلام عن النتائج، سواء بالاسم أو رقم الاكتتاب.

نتائج الترشيحي سوريا هي نتائج اختبارات السبر الترشيحي للثانوية العامة في سوريا، والتي يتم إجراؤها للطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية بهدف تحديد مستوى تحصيلهم العلمي وتوزيعهم على الفروع العلمية والأدبي في المرحلة الجامعية وأقيمت اختبارات السبر الترشيحي في سوريا في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2023، وشارك فيها ما يقرب من 65 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات السورية وتم الإعلان عن نتائج السبر الترشيحي في سوريا يوم السبت 9 ديسمبر 2023، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.