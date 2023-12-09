اعلان نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة 2024 moed.gov.sy سبر الترشيحي حسب الاسم او رقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم السبت، نتائج السبر الترشيحي 2024 للشهادة الثانوية العامة البكالوريا الحرة، للشعبة العلمي والأدبي وأوضحت الوزارة، أن النتائج متاحة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب وبلغ عدد المتقدمين لامتحان السبر الترشيحي 2024، نحو 100 ألف طالب وطالبة، توزعوا على جميع المحافظات السورية.

شروط ومعايير التسجيل في الترشيحي 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم السورية، عدة شروط ومعايير يجب توافرها للتسجيل في الترشيحي 2024، وهي:

أن يكون الطالب من حملة الشهادة الثانوية العامة البكالوريا السورية، أو ما يعادلها.

أن يكون الطالب قد تقدم إلى امتحان السبر الترشيحي 2024.

أن يكون الطالب قد حصل على نسبة نجاح لا تقل عن 50% في امتحان السبر الترشيحي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2024

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن توفير رابط إلكتروني خاص يُمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج الامتحانات السبر الترشيحي للعام 2024/2023، وذلك للحصول على الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) في الشعبة العلمية والأدبية. وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توفرها للتسجيل في الامتحانات الترشيحية لعام 2024 وللاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية. يمكن الوصول إلى الموقع من خلال هذا الرابط: https://moed.gov.sy/

اختيار خيار “النتائج الامتحانية”. يمكن العثور على هذا الخيار في القائمة الرئيسية للموقع.

النقر فوق الرابط الإلكتروني الخاص بنتائج اختبار الترشح للثانوية العامة لدورة 2024. سيتم تفعيل الرابط تلقائيًا عند

اختيار خيار “النتائج الامتحانية”.

اختيار الشعبة الخاصة بك. يمكن اختيار الشعبة العلمية أو الأدبية.

النقر فوق كلمة “الاستعلام”. سيتم عرض النتائج حسب اختيارك.

صدرت رسميا نتائج امتحانات السبر الترشيحي للدورة الامتحانية لعام 2024، الوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر 2023 عن وزارة التربية السورية وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات السبر الترشيحي في سوريا هذا العام حوالي 65 ألف طالب وطالبة، منهم 32 ألف طالب في الفرع العلمي، و33 ألف طالبة في الفرع الأدبي.