منصة منحتي الجامعية في الجزائر 2023 – 2024 والتسجيل عبر progres.mesrs.dz/eminha “بادر بالتسجيل قبل غلقه”

طلاب البكالوريا في العراق يبحثون في الوقت الحالي عن نتيجة ملف المنحة الجامعية ومنصة منحتى الجامعية من أجل الاستعلام عن المنحة المقرر تقديمها لطلاب البكالوريا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر أخبار ملف المنحة وكيفية الاستعلام عنها، فتابعوا معنا.

نتيجة ملف المنحة الجامعية 2023- 2024

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بتقديم منح للطلاب والطالبات في الدولة، حيث تقوم بالإعلان عن المنح عبر موقع الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وللعلم أنه تم الإعلان عن المنحة في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، حيث كان مود لتسجيل الطلاب في المنحة، والآن أصبح متاح الإطلاع على الملف من خلال منصة منحتي، مع العلم أنه في حالة تأخيرك عن الاستفادة من المنحة لمدة سنة تُحرم من المنحة الجامعية.

منصة منحتي الجامعية في الجزائر

حتى تتمكن من الإطلاع على نتيجة ملف المنحة الجامعية في الجزائر، عليك أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثم السير على الخطوات التالية:

اجعل واجهتك الأولى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري.

والبحث العلمي الجزائري. انقر على منحة الطلاب الجامعية.

أدخل رقم البكالوريا وسنة البكالوريا.

أضف كلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر على تسجيل.

يتبين بعد ذلك نتائج المنحة الخاصة بك وهل تم قبولك أم لا.

آخر موعد للتسجيل في منصة منحتي

وضح قسم المنح الجامعية في الجزائر أن الموعد الأخير للتسجيل بالمنصة هو يوم العاشر من شهر ديسمبر لعام 2023، حيث على الطلاب التسجيل في المنصة اليوم قبل انتهاء موعد التسجيل ورفع كل الملفات ولا يوجد أي شئ ناقص، بحيث يتم قبولهم في المنحة.

المنحة الجامعية للطلاب 2023

وضحت وزارة التربية والتعليم العالي الجزائرية أن التسجيل متاح على هذه المنحة للطلاب في الوقت الحالي، حيث يمكن لطلاب البكالوريا أن يقوموا بالتسجيل الآن ومن تتوافر به الشروط سيتم تقديم المنحة له، مع العلم أن الموعد الأخير للتسجيل بعد ساعات من الآن، حيث آخر يوم هو العاشر لشهر ديسمبر لعام 2023، ومن بعضه يُغلق باب التسجيل.