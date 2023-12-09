تبقى أيام قليلة .. رسميًا 90 يوم فقط على موعد شهر رمضان 2024!! “أفضل 100 دعاء مستجاب”

يبحث الكثير من المواطنين والمسلمين حول العالم عن موعد شهر رمضان 2024 حيث أعلنت الهيئة الفلكية أن أول أيام شهر رمضان 2024 يوافق الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ويحظى شهر رمضان بأهمية كبيرة لدى جميع المسلمين حيث فرض الله صيام شهر رمضان وهو من الأمور التي يجب على المسلم القيام بها فصيام شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها الدين ، كما أُنزل القرآن في شهر رمضان وينتظر جميع المسلمين شهر رمضان بترقب واهتمام شديد وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد شهر رمضان 2024.

موعد شهر رمضان 2024

يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك 1445 يوم الاثنين 11 مارس 2024 ويأتي شهر رمضان هذا العام مبكرًا عن العام الماضي وتقل ساعات الصيام هذا العام بمقدار ساعة واحدة ويصوم المسلمين مع طلوع الفجر وحتى غروب الشمس حتى ليلة عيد الفطر ويستقبل المسلمين في جميع بلاد العالم شهر رمضان المبارك بالفرحة والتهاني والانوار كما تتميز أياكم شهر رمضان بالرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى تقييد الشياطين في شهر رمضان ، ويجتهد المسلمين في العبادات والصلوات والدعاء خلال ليالي شهر رمضان.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

بعد معرفة موعد شهر رمضان 2024 يبحث الكثير من المسلمين عن الأدعية المميزة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وإليكم مجموعة كبيرة من الادعية الخاصة بشهر رمضان.