“الحكومة حلت أزمة السكر” 27 جنيه سعر كيلو السكر الحر على بطاقة التموين في يناير 2024 … والتموين تحذر تجار السوق السوداء

27 جنيه سعر كيلو السكر الحر على بطاقة التموين في يناير 2024، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف الكميات الإضافية من السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيه للكيلو، لكل بطاقة تموين مكونة من 3 أفراد وصرف 2 كيلو بسعر 54 جنيه لكل بطاقة تموين تتكون من 4 أفراد.

27 جنيه سعر كيلو السكر الحر على بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين أنه تم تغذية ماكينات التموين بكود السكر الحر الذي من المقرر أن يتم صرفه للمواطنين من خلال منافذالبيع والتي تبلغ حوالي 40 ألف منفذ بيع ما بين (المجمعات الاستهلاكية – مشروع جمعيتي – بدالي التموين)،على أن يتم حوالي ما يقرب من 30 ألف طن سكر حر شهر من أصل 65 ألف طن سكر تمويني.

وشدد الدكتور”علي المصيلحي” على أصحاب المتاجافة إلى افة إلى ر والسوبر ماركت ضرورة الإلتزام بالأسعار التي أعلنت عنها الوزارة وإلا سوف يتم محاسبة التجار ومن يتم ضبطه يبيع السكر بغير الأسعار التي أعلنت عنها الوزارة.

التموين تشدد على ضبط أسعار السكر في الأسواق

وشدد المصيلحي على الأجهزة الرقابية والتي تشمل مديريات التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك متابعة عمليات تسليم السكر إلى الأسواق بالإضافة إلى متابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

فيما صرح أحمد كمال الذي يشغل منصب معاون الوزير المتحدث الرسمي، إلى أن لوزارة تسعى لضخ كميات كبيرة من السكر في كافة المحلات والسوبر ماركت والسلاسل التجارية حتى تتمكن من تغطيةجميع الأغراض ومن المقرر أن تصل معدلات الضخ اليومي ما بين 8 آلاف حتى 10 آلاف طن سكر يومياً.