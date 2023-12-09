ظهرت الآن برقم الاكتتاب “نتائج السبر الترشيحي سوريا” عموم المحافظات .. حلب ودمشق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن ظهور نتائج السبر الترشيحي سوريا 2023، وذلك عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، ويمكنك من خلال المقال ان تقوم بالتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالنتائج، مع العلم بأننا سوف نسرد لكم الخطوات بالتفصيل، حتى يتمكن الطالب من الحصول عليها بكل سهولة ممكنة، ولذلك فقد يمكنك ان تتابع الأسطر التالية كما هو موضح لكم.

نتائج السبر الترشيحي سوريا

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على نتائج السبر الترشيحي سوريا للشعبة الأدبي والعلمي في الثانوية العامة، وذلك عن طريق النقاط التالية كما هو موضح لكم بالتفصيل.

في البداية عليك أن تقوم بالدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، مباشرة يمكنك الدخول من هنا.

بعد ذلك سوف يمكنك أن تقوم بالنقر على ايقونة “نتائج الامتحانات”.

ثم بعد ذلك سوف يمكنك أن تقوم بالنقر على ايقونة “نتائج السبر الترشيحي 2024-2023.

في الخطوة التالية عليك أن تقوم بتحديد الفرع الخاص بالطالب، أي يكون علمي أو أدبي.

بعدها يمكنك أن تقوم باختيار المحافظة على الفور.

ثم أدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

وفي النهاية يمكنك النقر على أيقونة البحث، سوف تجد في النهاية النتيجة الخاصة بك في أقل من ثوانِ.

نتائج السبر الترشيحي بالاسماء 2023-2024

استعلم الآن عن نتائج السبر الترشيحي بالاسماء فقط عن طريق النقاط التالية: