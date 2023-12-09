Appear ✔️ طلع نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب رقم الاكتتاب علمي وأدبي عبر موقع وزارة التربية | حسب الاسم

نتائج السبر الترشيحي 2023، تم الكشف عن نتائج الثانوية العامة في سوريا لعام 2023، ويمكنك الآن الاستعلام عنها عبر الرابط الرسمي المقدم في نهاية هذا المقال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم السورية ووزارة التربية، يتيح الرابط الاطلاع على نتائج الثانوية العامة للشعب العلمية والأدبية، يمكنكم اتباع الخطوات المحددة للاستعلام بشكل صحيح، موقعنا البديل يقدم لكم التفاصيل الحصرية حول ذلك حيث يمكنكم الاستعلام عبر الرابط الرسمي المشار إليه في نهاية هذا المقال.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2023

أعلنت وزارة التعليم السورية عن نتائج السبر الترشيحي 2023 – 2024 للشهادة الثانوية العامة في الفروع العلمية والأدبية. بلغ عدد الطلاب الناجحين في الفرع العلمي 6948 طالبًا بنسبة نجاح 36.69%، في حين بلغ عدد الناجحين في الفرع الأدبي 17683 طالبًا بنسبة 50.14%، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع وزارة التعليم السورية باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب.



اخذت وزارة التربية اسبوعين لتصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية لكافة الطلاب بحميع الفروع العلمية والأدبية، لذا يجب عليك النظر على الفقرة التالية وسوف تتعرف علي رابط النتيجة.

الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023 برقم الاكتتاب

لاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023 في سوريا، عليك اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية. بحث عن نتائج امتحان دخول الثانوية العامة وقم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الاكتتاب. انقر على زر “عرض النتيجة”، وستظهر النتائج على الفور. يعد هذا الإجراء حاسمًا لتحقق من نجاح الطلاب وتأهلهم لمرحلة البكالوريا. انتظر النتائج بفارغ الصبر، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور عنها بشغف منذ إجراء الامتحانات في نوفمبر الماضي.

نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم

تفاعلت عمليات البحث بشكل واسع صباح اليوم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السورية نتائج السبر، تم الإعلان عبر بيان رسمي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي على الإنترنت حيث تمت مراجعة الأوراق والتصحيح بشكل كامل، يعود سبب التأخير في ظهور النتائج إلى عدد كبير من الطلاب والطالبات السوريين الذين أجتازوا الاختبار، وتجاوز عددهم 65,000.