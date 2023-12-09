تم قبول أكثر من 3000 متسابق “الاستعلام عن مسابقة 30 الف معلم ومعلمة” .. مسابقة وزارة التعليم المصرية 2024
مسابقة 30 الف معلم تتساءل فئة كبيرة من المواطنين عن توقيت مسابقة التربية والتعليم لعام 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ للمرة الثالثة على التوالي، موضوع المسابقة يشكل مصدر اهتمام للعديد من المهتمين بالعمل في ميدان التربية والتعليم، حيث ينتظر الكثيرون فرصة المشاركة في هذه الفرصة الوظيفية الهامة.
مسابقة 30 الف معلم
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن خطوة هامة في مجال التعليم، حيث أكد في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر توجيهات بإجراء مسابقة التربية والتعليم الجديدة لعام 2024 في شهر يناير المقبل، هذه المسابقة تهدف إلى تعيين عدد كبير من المعلمين المساعدين، حيث يتوقع تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد الاحتياجات الملحة في قطاع التعليم.
وفي إطار التخطيط لتلبية الاحتياجات التعليمية، وجّه الدكتور مدبولي أيضًا بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو 2024، بهدف استكمال العدد الإجمالي للمعلمين المساعدين والوصول إلى 90 ألف معلم بنهاية العام، تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز البنية التحتية للتعليم وتحسين جودة التعليم في مصر.
شروط مسابقه 30 ألف معلم
تم تحديد عدة شروط يجب توافرها للتقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، ومن المرجح أن تكون هذه الشروط مشابهة لتلك التي تم تحديدها في المسابقات السابقة، وفيما يلي بعض هذه الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.
- يجب أن يكون لديه سيرة ذاتية محمودة وسمعة حسنة.
- لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.
- يجب عدم وجود فصل نهائي من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي في الأربع سنوات الأخيرة.
- يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا عند نشر إعلان التوظيف.
- يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم “مقبول” فأعلى.
- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
- اجتياز الفحص الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين الذين اجتازوا الاختبارات.