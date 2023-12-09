مبروك للجميع “نتائج السبر الترشيحي في جميع المدن السورية” الاستعلام بالاسماء وبدون رقم امتحاني 2024

يبحث الأن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السبر الترشيحي 2024، في جميع المحافظات والمدن السورية ومن أهمها حلب ودمشق والكثير من المدن السورية الأخرى، لذلك أذا كنت تتبع أي مدينة سورية يمكنك أن تقوم بالتعرف على خطوات الاستعلام عن النتائج الخاص بك، في حالة عدم وجود رقم اكتتاب فقد يمكنك أن تحصل أيضا عن النتيجة بالاسماء فقط وذلك عن طريق أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل والتعرف على جميع الفقرات والخطوات المعلن عنها من قبل وزارة التعليم السورية.

نتائج السبر الترشيحي 2024

أعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج السبر الترشيحي 2024، وذلك عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بالطالب ولذلك فقد يمكنك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل دقيق عن طريق النقاط التالية كما هو موضح لكم.

في البداية عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية 2024.

بعدها يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة نتائج الامتحانات السورية.

سوف تجد امامك الكثير والعديد من النتائج، قم باختيار نتائج السبر الترشيحي.

قم بتحديد الفرع العلمي الخاص بك، وهو في حالة الفرع الادبي او العلمي العلوم.

قم باختيار المحافظة التي تكون تابعة للطالب.

بعدها يمكنك ان تقوم بإدخال رقم الاكتتاب الخاص بك.

وفي النهاية يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة البحث.

سوف يتم ظهور النتيجة الخاصة بك في الحال.

نتائج السبر الترشيحي السورية 2024

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات ان يحصلوا على النتيجة، لذلك سوف يجب عليك انت تتبع الخطوات المعلن عنها في الاسطر السابقة، للحصول على النتيجة بكل سهولة.