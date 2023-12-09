لينك موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم + النسب الأولية للنجاح في اختبارات الترشيح السورية

الآن الجميع يتحدث عن خبر ظهور نتائج السبر الترشيحي 2024 سوريا إذ أن الجميع يتمنون اجتياز تلك المرحلة لدخول البكالوريا، كما أنهم يتساءلون عن الموعد الذي يخص إعلان النتيجة، فهي الأهم من بين كافة المراحل التعليمية بحياة الطلاب، وأساس يبنى عليه مستقبل الطلاب بسوريا، ويساعدهم في تحديد المعاهد والجامعات، التي قد يلتحق بها الطلاب فيما بعد وفقًا للتخصص الذي سيتم اختياره بالبكالوريا.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2024 سوريا

أعلنت وزارة التربية في سوريا عن إمكانية قيام الأشخاص بالاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي عبر استخدام رقم الاكتتاب، والدخول للموقع الإلكتروني التابع لها، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

في بداية الأمر يجب الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم.

اضغط على خانة قائمة نتائج الاختبارات النهائية.

اضغط على نتائج اختبارات الترشح للبكالوريا.

انقر فوق الفرع العلمي أو الأدبي.

تستطيع بذلك أن تستعلم عن النتيجة باستخدام رقم الاكتتاب والاسم.

موعد ظهور نتائج الامتحان الترشيحي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية بأن نتائج الامتحان الترشيحي من المفترض أن تكون التاسع في شهر ديسمبر الحالي التاسعة صباحًا، مما جعل الجميع خلال الوقت الحالي يقومون بالبحث عنها، وبإمكان الطلاب استخدام الاسم ورقم حتى يتمكنوا من رؤية نتائجهم بشكل دقيق، إذ أن صحة المعلومات المدخلة يترتب عليها النتيجة التي تظهر.

النسب الأولية للناجحين في اختبارات الترشيح السورية

وزارة التربية والتعليم تحدثت عن النسبة الأولية للناجحين في الاختبار الترشيحي السوري، الذي قد أقيم منذ الثالث والعشرين في شهر أبريل، وإليكم النتائج وهي كالآتي: