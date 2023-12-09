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ظهرت الآن لأول مرة بالاسماء فقط “نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب” .. ظهرت في جميع المدن السورية
يبحث الكثير من الأشخاص عن نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب 2024 في سوريا، ولذلك فقد يمكننا أن نسرد لكم كافة الخطوات الخاصة بالاستعلام عنها بدون أي مجهود أو بذل طاقة على الإطلاق، سوف يتم توافر رابط الاستعلام الخاصة بالوزارة والذي عن طريقة سوف تتمكن من الحصول على النتيجة التي تريدها في الحال، أي كل ما يتطب منك أن تقوم بالاستمرار في التصفح عن الأسطر التالية والحصول على النتيجة فورًا.
نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب
يمكنك من خلال النقاط التالية أن تقوم بالاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب 2024، وذلك سوف يمكنك الحصول عليه عن طريق متابعة النقاط التالية كما هو موضح لكم.
- في البداية عليك ان تقوم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية 2024، أو يمكنك الدخول على الرابط التالي بشكل مباشرة “من هنــــا“.
- في الخطوة التالية سوف تجد في الصفحة التي أمامك خانة “نتائج الامتحانات” يمكنك أن تقوم بالنقر عليها.
- بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة “نتائج السبر الترشيحي”.
- سوف يتطلب منك بعض البيانات التي يجب عليك إدخالها، مثل الفرع التعليمي الخاص بالطالب، أي يجب عليك إدخال إذا كان علمي علوم أو أدبي.
- بينما يجب على الطالب أن يقوم بإدخال المحافظة التابع لها.
- بينما يجب عليه أن يقوم بإدخال رقم الاكتتاب أو إدخال اسم الطالب كما هو موضح في البطاقة الشخصية الخاصة به.
- بينما في النهاية يمكنه أن يقوم بالنقر على أيقونة البحث.