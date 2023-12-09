“تـم الرفع” نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم موقع وزارة التربية moed.gov.sy جميع الفروع

نتائج السبر الترشيحي 2023 الذي ينتظره كل من الطلاب والطالبات في سوريا بفارغ الصبر، وهي نتائج ينتظرونها بقلق وتوتر خلال الفترة السابقة، أجتاز الطلاب اختبارات السبر الترشيحي بانتظام، حيث سعوا جاهدين لضمان سلامة هذه الدورة من الامتحانات ونجاحها بدون مشاكل تعكر مستقبلهم التعليمي، فيما يلي نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي للعام 2023-2024 في سوريا عبر رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

نتائج السبر الترشيحي 2023

أفصحت وزارة التعليم السورية عن نتائج السبر الترشيحي 2023 للمشاركة في امتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة، وذلك في جميع الفروع العلمية والأدبية للدورة الدراسية 2024، فيما وصل عدد الطلاب الناجحين في الفرع الأدبي إلى نحو 17683 طالبًا بنسبة 50.14%. يُمكن الحصول على النتائج بسهولة عبر موقع وزارة التعليم السورية باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب.

نتائج السبر الترشيحي 2023 بسوريا

اليوم أعلنت وزارة التربية السورية نتائج اختبارات الترشح للشهادة الثانوية العامة لفرعيها العلمي والأدبي في دورة عام 2024، وقد بلغ عدد الناجحين في الفرع العلمي نحو 6948 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 36.69%، يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج نتائج السبر الترشيحي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية السورية النقر على مربع النتائج الامتحانية. اختيار خانة الترشح للثانوية العامة. اختيار الفرع الدراسي، سواء علمي أو أدبي. النقر على زر الاستعلام عن النتائج باستخدام الاسم أو رقم الاكتتاب.

وبذلك تكون قد تعرفت علي النتائج بالدرجات لكافة المواد العلمية والأدبية، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، تترك تعليقا بالاسم وسوف نساعدك.