عاجل ظهرت نتائج السبر الترشيحي 2023 أدبي وعلمي عبر موقع وزارة التربية والتَّعليم

صدرت الآن نتائج السبر الترشيحي 2023 أدبي وعلمي التي يتساءل عنها أولياء الأمور والطلاب والطالبات داخل دولة سوريا، حيث ينتظرها خلال الفترة الأخيرة الجميع لمعرفة مدى تحصليهم الدراسي خلال الامتحانات التي خضعوا لها خلال الآونة الأخيرة، لذ اليوم سنتطرق لتوضيح كافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر تابعونا

نتائج السبر الترشيحي 2023 أدبي

أعلنت الآن وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج السبر الترشيحي لكافة الطلاب والطالبات داخل دولة سوريا سواء كانوا علمي أو أدبي، ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى رابط موقع وزارة التربية السورية مباشرةً.

انقر على أيقونة النتائج ثم اختر نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة.

اضغط بعد ذلك على خانة العملية أو الأدبية ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

انقر على خانة استعلام وسوف تظهر لك جميع التفاصيل.

نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا

لكي تتمكن من الحصول على النتائج الخاصة بك بكل سهولة ويُسر، حيث يُمكنك الحصول عليها من خلال اتباع الآتي:

انتقل لتنزيل تطبيق الوزارة من خلال المتجر بلاي ستور.

انقر على فتح التطبيق ثم اختر الخانة المخصصة للنتائج.

انقر بعد ذلك على نتائج الترشيح ثم اختر الشعبة علمي أم أدبي.

ادخل كافة التفاصيل التي تخص النتيجة.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تود معرفتها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية السورية تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة التفاصيل التي تخص النتائج لكافة المراحل الدراسية.