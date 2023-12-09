ظهرت الآن نتيجة السبر الترشيحي دورة 2024 رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية السورية على صفحتها الرسمية فيسبوك عن ظهور نتيجة السبر الترشيحي، والتي ينتظرها الكثيرون من الطلاب بعد أن أنهوا الامتحانات، هذا الأمر الذي أصبح الآن حقيقة، حيث يمكنك من خلال موقع الوزارة على الإنترنت الآن الاستعلام عن النتيجة، كيف تستعلم عن النتيجة بعد رسميًا على موقع وزارة التربية السورية الرسمي، هذا ما سنذكره في الأسطر التالية.

رسميًا الإعلان عن نتيجة السبر الترشيحي دورة 2024

تم الإعلان رسميًا عن نتيجة السبر الترشيحي لهذه الدورة، وتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية السورية الرسمي، كما أعلنت بذلك الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وقد بينت الوزارة بأن نسبة النجاح في القسم العلمي تجاوزت 35%، ونسبة النجاح في القسم الأدبي تجاوزت 50%، كما أكدت أيضا أن النتيجة متاحة الآن على موقع الوزارة على الإنترنت، ويمكن لجميع الطلاب بالدخول على موقع الوزارة الرسمي للاطلاع على نتائجهم، من خلال رَقَم الاكتتاب أو الاسم.

الاستعلام عن نتيجة السبر الترشيحي دورة 2024 برقم الاكتتاب

يمكنك الاطلاع على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية السورية الرسمي، باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية السرية. اضغط أعلى الصفحة على النتائج الامتحانية. اضغط على رابط نتيجة الترشح للثانوية العامة الدورة 2024. حدد الشعبة التي أجريت فيها الامتحان “علمي أو أدبي”. حدد المعلومات التي تريد أن تحصل بها على النتيجة. حدد المحافظة ادخل رَقَم الاكتتاب أو الاسم. اضغط بحث.

تظهر لك النتيجة بها جميع تفاصيل المواد التي أجريت فيها الامتحان، وكذلك نسبة نجاح كل مادة.