“حملها الآن” كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عبر منصة مظلتي العراقية

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، تهتم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية دائماً بتوفير عدد من الخدمات الالكترونية للمواطنين في شتى أنحاء المحافظات العراقية، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت الوزارة عن رفع كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتوتر داخل المكاتب والهيئات الحكومية….

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

حيث تعد الرعاية الإجتماعية من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت وزارة العمل أنها تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية، وبعد الفحص وفرز الطلبات تم الموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي نوهت عنها وزارة العمل العراقية وهي:

شروط التقديم في الرعاية الإجتماعية 2023

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

أن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون لديه أصول أو عقارات.

أعمار الرجال ألا تقل عن 18 عام ولا تزيد عن 60 عام.

أما أعمار النساء ألا يقل عن 15 عان ولا تزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

رابط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

وأكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن المواطن العراقي يمكنه بكل سهولة الإطلاع وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: