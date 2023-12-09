نتائج السبر الترشيحي 2023+ خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023

نتائج السبر الترشيحي 2023، ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في جميع المدن والمحافظات السورية بفارغ الصبر إعلان واعتماد نتائج السبر الترشيحي للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب شهادة البكالوريا في سوريا، ووفقًا للمصادر المطلعة من داخل وزارة التربية السورية، سيتم الإعلان عن نتائج السبر الترشيحي اليوم الخميس الموافق 7 كانون الأول 2023، وسنواصل معكم خطوات الاستعلام عن النتائج وسنوفر لكم رابط الاستعلام المباشر فور اعتماده.

نتائج السبر الترشيحي 2023

نتائج السبر الترشيحي 2023، قالت وزارة التربية السورية أن 65 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات السورية أدوا امتحانات السبر الترشيحي في هذا العام الدراسي، وتُعتبر امتحانات السبر الترشيحي من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطلاب في سوريا، حيث يتم تحديد التخصص الذي سيلتحق به الطالب من خلال هذا الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية السورية أنه تم انتهاء كافة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات السبر الترشيحي، وسيتم رفع نتائجه عبر رابط موحد تابع للوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023

للاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023، يمكن لجميع الطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني.

النقر على مربع “النتائج الامتحانية” الموجود على الشاشة الرئيسية.

النقر على مربع “الترشح للثانوية العامة”.

اختيار الفرع الذي ينتمي إليه الطالب، سواء كان علميًا أو أدبيًا.

اختيار طريقة الاستعلام عن النتائج باستخدام الاسم أو رقم الاكتتاب.

وفي التحديث الأخير، اعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج اختبارات السبر الترشحي للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2024، وكان عدد الطلاب الناجحين في الفرع العلمي 6948 طالبًا بنسبة نجاح 36.69%، بينما بلغ عدد الناجحين في الفرع الأدبي 17683 طالبًا بنسبة نجاح 50.14%.