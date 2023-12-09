“برابط مباشر“ كشف نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024

كشف نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات البحث في الفترة القليلة الماضية ويبحث عنها عدد كبير للغاية من المواطنين داخل سوريا وذلك بعد اعلان وزارة التربية السورية من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن كشف نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024 للطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية العامة كدراسة للبكالوريا الحرة سواء كان للعلمي أو الأدبي، كما كشفت الوزارة أن هناك حوالي أكثر من 56 ألف طالب قدم تقدم لخوض الامتحانات.

كشف نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024 وسوف نتعرف عليها فيما يلي:

في البداية يجب الدخول على موقع وزارة التربية السورية من خلال “هذا الرابط“.

ثم نضغط على خيار “النتائج الامتحانية”.

ثم اختر نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة.

قم باختيار الشعبة العلمية أو الأدبية.

ثم يتم كتابة رقم الاكتتاب الخاص بك.

ثم النقر على استعلام.

رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي

يمكن الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي من خلال تطبيق وزارة التربية والتعليم من خلال ما يلي: