عاجل ورسميًا أترفعت الآن نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم moed.gov.sy ورقم الاكتتاب

وزارة التربية والتعليم في سوريا قد أعلنت عن نتائج السبر الترشيح من خلال الإعلان عن بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني مؤكدة أنه تم فحص النتيجة ومراجعة الأوراق حتى يأخذ كل طالب حقه كاملا وان عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات تمت بدقة عالية، وقد أوضحت أن سبب تأخر ظهور النتائج خلال هذه الفترة واجتياز عدد كبير من الطلاب الاختبارات حيث يبلغ عدد الطلاب ما يقارب 65,000 طالب وطالبة لذلك يستطيع الآن جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي وسوف نعرض لكم ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال.

الاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنه يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور أيضا التعرف على نتائج السبر من خلال رقم الاكتتاب إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، فإن عملية البحث ازدادت عن النتائج بعد اجتياز اختبار البكالوريا وازداد التساؤلات حول ظهور النتائج حيث أنها تعد مرحلة حاسمة في حياة الطلاب والتي تؤهلهم إلى الانضمام بالجامعة أو المعهد الذي يرغب به الطالب لذلك فإن الوزارة قد أعلنت رابط موحد للاستعلام عن النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2024

يمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الموحد كما ذكرنا سابقا من خلال الخطوات التالية: