طريقة استخراج نتائج السبر الترشيحي رقم الاكتتاب 2024 الثانوية العامة علمي وأدبي

أعلنت وزارة التربية السورية، يوم السبت 9 ديسمبر 2023، اعتماد وظهور نتائج السبر الترشيحي لعام 2024، المخصصة للطلاب المتقدمين لامتحان البكالوريا الحرة في الفروع العلمية والأدبية وشارك في هذا الامتحان ما يقرب من 56,025 طالبًا وطالبة من مختلف المناطق، حيث بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 36,637، بينما سجل الفرع العلمي 19,388 متقدمًا وأوضحت الوزارة، أن نتائج السبر الترشيحي متاحة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب وأشارت الوزارة، إلى أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على نتائجهم إلكترونيًا، يمكنهم التوجه إلى مراكز الامتحانات التي تقدموا فيها للامتحان، لاستلام النتائج.

طريقة استخراج نتائج السبر الترشيحي

رابط نتائج الترشيح في سوريا يمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني moed.gov.sy، وهو الموقع الرسمي لوزارة التربية. أعلنت الوزارة بوضوح أن نجاح الطلاب في الاختبارات هو الخطوة الأساسية للتأهل للامتحانات النهائية للثانوية العامة وللوصول إلى نتائج الامتحان الترشيحي لشهادة الثانوية العامة في عام 2024، يُمكنك القيام بخطوات بسيطة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السورية. ابدأ رحلتك نحو معرفة النتائج باتباع الإرشادات التالية:

أولًا، قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم السورية عبر الرابط المخصص.

ثانيًا، اختر خيار “نتائج الترشيحي للبكالوريا في سوريا”.

ثالثًا، قم بادخال اسم الطالب بعناية.

رابعًا،بعد ذلك قم بكتابة رقم امتحان الطالب بدقة.

وأخيرًا، اضغط على زر الاستعلام للاطلاع مباشرة على نتائج امتحان الترشيح لعام 2024.

يمكن الحصول علي النتائج عبر تطبيق نتائج السبر الترشيحي 2024 سوريا عن طريق اختيار الفرع (علمي/أدبي)، ثم قم بإدخال الاسم والمحافظة ورقم الاكتتاب. اضغط للبحث واحصل على النتيجة.