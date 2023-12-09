آخر أخبار العلاوات الخمسة الآن متى يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023/2024؟

أصبح من الأشياء التي تشغل بال الكثيرين بالفترة الحالية جدول العلاوات الخمسة إذ أنه محل بحث من قبل الأشخاص أصحاب المعاشات حتى يكون لديهم علم تام بموعد صرف العلاوات الخمسة بالدفعة الجديدة، لتحسين المستوى المعيشي لهم بظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة، وارتفاع الأسعار الملحوظ وكان ذلك بعدما قام رئيس الجمهورية بالتصديق على القرارات التي صدرت من قبل مجلس النواب، حول المعاش المتغير الذي يصدر لفئات محددة من أصحاب المعاشات.

متى يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

الكثير من الأشخاص الذين يستفيدون من المعاشات يتساءلون عن وقت صرف العلاوات الخمسة والجدول التابع لها، ذلك القرار الذي صدر من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حتى يتم تحسين مستويات المعيشة لبعض الأشخاص أصحاب المعاشات بظل هذه الظروف الصعبة، وبدأت صرف العلاوات بدءًا من يوليو 2020 إلى أبريل 2021، وكانت التكلفة الإجمالية حوالي 35 مليار جنيه، كما أن وزارة التضامن قد بدأت الوزارة بصرف المعاشات، وانتهت السادس من ديسمبر لعدد حوالي 10.5 مليون مواطن، وأما عن جدول العلاوات الخمسة فهو كالآتي:

الدفعة الأولى قد تم صرفها في سبتمبر الماضي لعام 2023.

أما عن الدفعة الثانية فإنها تكون في ديسمبر 2023.

والدفعة الثالثة تصرف في مارس 2024.

نأتي إلى الدفعة الرابعة فإنها من المفترض أن تصرف مع ابتداء ديسمبر 2024

من المفترض بأن الدفعة الخامسة والأخيرة، إما تكون خلال 2024 أو في 2025.

طريقة الاستعلام عن جدول العلاوات

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية رابطًا يكون مباشر بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالاستفادة من العلاوات الخمسة، ويمكنهم الآن أن يقوموا بالاستعلام عن قيمتها وذلك عبر الخطوات التالية: