بلـش ⭕️ رابط استخراج نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية moed.gov.sy كُـل الفروع

نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024، قامت وزارة التربية السورية بتصريحها رسميا على جميع المواقع الخاصة بها عن استخراج نتائج السبر عن طريق رقم الاكتتاب في سوريا 2024، فعلى جميع الطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة الثانوية العامة أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة، فقدت ظهرت تلك النتيجة للفرعين العلمي والأدبي، حيث تقدم للامتحانات نحو 56 ألف طالب وطالبة وسوف نوضح نتائج الطلاب من خلال الأسطر القادمة.

نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024

يكون السبر الترشيح للبكالوريا يتكون من قسمين وينقسم كل قسم أربعة مواد أي بمثابة 8 مواد، و يجب أن يقوم الطالب بامتحانها وسوف يحصل الطالب على مجموع من 500 درجة إلى أعلى ، فتكون الدرجة النهائية حوالي 1000 درجة.

في حالة الحصول على أقل من 500 درجة سوف يمتنع من اجتياز الامتحان وعليه أن يقوم بإعادة دخول إمتحان السبر الترشيحي مرة أخرى في الدورة التالية، وذلك حتى ينجح ، نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024 تكون نسبة نجاح الطلاب في مرحلة علمي حوالي 36% وتكون نسبة نجاح الطلاب في المرحلة الأدبية حوالي 50% .

نتائج السبر الترشيحي 2024 سوريا

يمكن أن نقوم بالحصول على نتائج الامتحان الترشيحي دورة 2024 سوريا من خلال عدة خطوات وهي.

أولا يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية السورية. ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على النتائج الامتحانية. كذلك انقر بعد ذلك على نتائج اختبار اختبار الترشح للثانوية العامة. ثم يضغط على الشعبة العلمية أو الأدبية. كما يقوم بكتابة رقم الاكتتاب في المكان المخصص له، ويجب أن يتأكد من كتابتها بشكل صحيح. ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على استعلام.

ينتظر الطالب عدة ثواني حتى تظهر له نتيجة الامتحان، وفي حالة نجاحه سوف يتم انتقاله إلى الثانوية العامة وفي حالة رسوبه سوف يقوم بإعادة الامتحان مرة أخرى.

رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 2024

تم اعلان نتائج السبر الترشيحي جميع الفروع العلمية والأدبية، حيث يبحث قرابة ستين الف طالب وطالبة عن رابط استخراج النتائج، حيث خصصت وزارة التربية السورية الرابط المرفق سابقًا لمعرفتها بالدرجات كافة المواد التعليمية، اذا كنت لا تستطيع ان تتعرف عليها اترك لنا تعليقا بالاسم ورقم الاكتتاب وسوف نساعدك.