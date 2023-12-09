شغال.. رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 برقم الاكتتاب علمي وادبي عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy في جميع المحافظات

رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023، الآن يتزايد البحث من قبل الطلاب حول رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 بعدما أعلن وزارة التربية السورية عن اعتمادها بشكل رسمي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات، وقد جائت نسبة النجاح في نتائج السبر الترشيحي 2023 مرتفعة بشكل لافت للنظر مقارنة بالسنوات الماضية، واليكم خطوات استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي، فتابعونا.

رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023

وقد تم تفعيل استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 خلال الساعات الماضية، حيث يمكنك الحصول على نتائج السبر 2023 علمي وادبي عبر موقع وزارة التربية السورية بعدما تم رفع النتائج عليه ليتمكن كل طالب من معرفة نتيجته بالدرجات في كل المواد الدراسية التي أدى الامتحان بها، وكان قد تقدم للامتحان 56 ألف و25 طالب وطالبة من مختلف المدن السورية، وبلغ عدد المسجلين لأدبي 36637 طالب وطالبة بينما سجل 19388 في القسم العلمي، واليكم خطوات استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 برقم الاكتتاب علمي وادبي:

اضغط على رابط موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

ثم انقر على خيار “النتائج الامتحانية”.

بعد ذلك، انقر فوق اختيار “نتائج السبر الترشيحي 2023”.

اختر الشعبة العلمية أو الأدبية.

ثم اكتب في الخانة رقم الاكتتاب الخاص بك.

قم بتحديد المحافظة القاطن بها الطالب.

ثم انقر فوق زر “استعلام”.

نتائج السبر الترشيحي 2023 برقم الاكتتاب

وقد تم الاعلان عن نتائج السبر الترشيحي 2023 صباح اليوم السبت بشكل رسمي، علما بأن امتحان البكالوريا الحرة يشمل القسمين “علمي وادبي”، وكانت الوزارة قد خصصت لكل قسم أربعة مواد يجب أن يمتحنها الطالب ويحصل على مجموع كلي 500 درجة من 1000 درجة كحد أدنى، ومن يحصل على درجة أقل من ذلك فسيمنع من اجتياز الاختبار، ومن ثم عليه إعادة دخول امتحان السبر الترشيحي مرة أخرى خلال الدورة التالية.

الآن من خلال الدخول إلى رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 يمكنك الحصول على نتيجتك بشكل تفصيلي في كل المواد الاربعة التي أديت امتحانها، وفي حالة طنت راسبا عليك دخول امتحان الدورة التالية، كما يمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.