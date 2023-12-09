umbrella رابط منصة مظلتي اخر تحديث spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة + قيمة الراتب

يعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هي إحدى الأشياء التي قامت وزارة الشؤون بالإفصاح عنها لكافة المستفيدين من البرنامج، وكان ذلك من خلال منصة مظلتي بأن الدعم سيكون بالشهر القادم، وأما عن التسجيل الجديد والاطمئنان على النتائج يكون عبر مظلتي تلك التي تم أنشاؤها لكافة الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الدعم، وبها يمكن الأشخاص الإطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالخدمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

صرحت وزارة الشؤون خلال الشهر الماضي بأن كشوف الأشخاص الذين سيتم نزول الدعم لهم رفعت على منصة مظلتي حتى يحصلوا على الوجبة الأخيرة، تلك التي ستوزع في عام 2023، أما عن الوجبة الجديدة منظومة الأسماء أيضًا تنزل على المنصة وتستمر إلى 2024، حتى يتم تغطية جميع المواطنين بالعراق لمواجهة الاحتياجات المعيشية، وإليكم خطوات التعرف على الأسماء:

أولًا يجب أن تقوم بتسجيل الدخول لمنصة مظلتي.

ثانيًا انقر فوق خانة استمارة التسجيل المتواجدة في منصة مظلتي الرئيسية.

بعد ذلك من المنظومة الخاصة اختار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ولابد أن يتم الموافقة على التعهد.

انقر فوق خانة موافق المتواجدة بالصفحة الرئيسية، وقم بفتح الصفحة حتى تملأ الاستمارة.

املأ جميع البيانات المتواجدة باستمارة الأسماء داخل المربعات المخصصة لها.

بعد أن تنتهي من كتابة البيانات اضغط على خانة التالي حتى تملأ الصفحة الجديدة.

اتبع كافة التعليمات التي تخص استمارة الرعاية الاجتماعية وقم بإرسال الطلب.

راتب اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل بأن راتب الفردين الذين يحصلون على برنامج الرعاية يكون 175 ألف دينار، أما عن الأسرة التي بها ثلاث أفراد تحصل على 225 ألف دينار، وذلك لمن يتوفر بهم الشروط فقط.