“الأن” مراجعة HONOR X9b 5G أقوى هاتف ذكي غير قابل للكسر أهم مميزات هاتف هونر الجديد

“الأن” مراجعة HONOR X9b 5G أقوى هاتف ذكي، تم إطلاق هاتف HONOR X9b 5G رسميًا في ماليزيا، وهو يتميز بأنه هاتف ذكي فائق المتانة، ويواصل إرث سابقه مع شاشة غير قابلة للتدمير تقريبًا إلى جانب ذلك، فهو يتميز بترقيات داخلية كبيرة، مما يضع نفسه كواحد من أكثر الهواتف متوسطة المدى قيمة في السوق، كذلك يبحث الكثير من حول انحاء العالم عن هاتف ذكي متوسط الفئة بجودة عالية يعد هاتف هونر الجديد من اكثر الهواتف تفضيلا لما يتحوي به من مميزات وسعرة المتوسط، اذا كنت من احدي الباحثين عن افضل الهواتف الذكية عزيزي القارئ تابع المزيد من الفقرات التالية لهذه المقالة.

مميزات هاتف HONOR X9b 5G

جاء هاتف هونر الجديد بالكثير من التحديثات التي تجعلة من أكثر الهواتف الذكية تميزا من ضمن تلك المميزات التالي:

الهاتف (البطارية متضمنة). شاحن فائق. كابل USB من النوع C. إخراج الدبوس. دليل البدء السريع. حافظة واقية من مادة TPU. فيلم الحماية TP. بطاقة الضمان.

تصميم هاتف هونر الجديد

بالمقارنة مع سابقه X9a، يتميز HONOR X9b بزيادة طفيفة في السُمك والوزن والعرض، حيث يبلغ ارتفاعه 163.3 ملم وعرضه 75.5 ملم وعمقه 7.98 ملم ويزن 185 جرامًا. تنحني الشاشة برشاقة على الجانبين، مما يعزز الراحة في الاستخدام والإمساك. من حيث الوزن، الهاتف في أفضل حالاته، في رأيي.

في الخلف، تستمر حلقة Matrix Star Ring في استضافة إعداد الكاميرا الثلاثية، بينما يضم الجزء السفلي من الذقن مكبرات الصوت الوحيدة للهاتف ومنفذ USB-C وصينية SIM، يضيف إصدار Sunrise Orange، المصنوع من جلد نباتي، لمسة من الرقي إلى جمالية الهاتف الذكي.

عرض هاتف HONOR X9b



بفضل التصميم الأنيق الذي يتميز بزوايا مستديرة على شاشة AMOLED النابضة بالحياة مقاس 6.78 بوصة، والتي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.9:9 و1.07 مليار لون، يقدم HONOR X9b تجربة بصرية مذهلة تكملها دقة تبلغ 1200 × 2652 بكسل، وكلها تستجيب للمس المتعدد. الإيماءات التي تدعم ما يصل إلى 10 نقاط اتصال، مع سطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، عزز السطوع الاستثنائي إمكانية القراءة حتى تحت ضوء الشمس المباشر،تدعم الشاشة دقة تبلغ 1.5 كيه حادة ومليئة بالتفاصيل لتقديم صور سلسة.