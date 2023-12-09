رابط نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023 عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy علمي وادبي

نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023، اليوم أعلنت نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023 بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية السورية لكلا القسمين “علمي وادبي” بنسبة نجاح مرتفعة في كافة المحافظات السورية بشكل عام، حيث تم رفع نتائج السبر الترشيحي 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق نتائج الامتحانات ليتمكن الطالب من الاستعلام عن درجاته بشكل الكتروني ميسر دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة، واليكم خطوات الحصول على نتائج السبر 2023.

نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023

وقد أصدرت وزارة التربية السورية نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023 صباح اليوم السبت وكشفت عن ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد أن قام السيد الوزير باعتماد نتائج السبر 2023 بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي موضحا نسبة النجاح وعدد الطلاب في كلا القسمين، واليكم خطوات استخراج نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023 عبر موقع وزارة التربية السورية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

الضغط على نتائج الامتحانات في التبويبات أعلى الصفحة.

الضغط على نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023.

تحديد التخصص سواء علمي أو أدبي.

اختيار طريقة الاستعلام بالاسم أو برقم الاكتتاب.

قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها الطالب “اللاذقية، حلب، حمص، درعا، دمشق، ريف دمشق،…”.

ادخال بيانات الطالب.

الضغط عرض النتيجة.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2023

ويمكنك الآن زيارة رابط نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023 والاستعلام عن نتيجتك بشكل الكتروني خلال دقائق، أو تنزيل تطبيق النتائج الامتحانية عبر المتجر الالكتروني الموجود على هاتفك وادخال البيانات المطلوبة، و قد بلغ عدد المسجلين لهذا الاختبار 56025 طالباً وطالبة منهم 19388 طالب في الفرع العلمي وحوالي 36637 طالب في الفرع الأدبي، ونوهت الوزارة على أنه قد وصل عدد الناجحين في الفرع العلمي إلي حوالي 6948 طالباً بنسبة نجاح تصل إلي 36.69%، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين في الفرع الأدبي إلي نحو 17683 طالباً بنسبة نجاح تصل إلي 50.14%.

الآن وبشكل الكتروني يمكنك معرفة نتائج السبر الترشيحي بالاسم 2023 عبر زيارة موقع وزارة التربية السورية المتاح على مدار الساعة عبر شبكة الانترنت، كما يمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة على الفور بدون أي عناء، فقط اترك اسمك واسم محافظاتك بشكل واضح.