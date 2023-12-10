الحكومة تُعلن جدول العطلات الرسمية في العراق بعد التعديل 2024-2023

يعد جدول العطلات الرسمية من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في العراق، حيث إنه يتم تحديدها من بداية كل عام بما يسمح للجميع بالتعرف عليها، إضافة إلى أن هذه الإجازات تمثل أهمية كبيرة للشعب العراقي، نظرًا للحصول على قسط من الراحة والاستمتاع بوقتهم مع الأسرة وعائلتهم، إلا أن هذه الإجازات من الممكن أن تختلف من يوم إلى أخر، وفقًا لما تقره الحكومة.

العطلات الرسمية في العراق 2024

حددت الحكومة العراقية جدول الإجازات الرسمية التي يتم تطبيقها في مختلف محافظات العراق، وفقًا للنحو التالي:-

يحصل المواطنين على إجازة في بداية كل عام 1 يناير 2024.

إضافة إلى أن إجازة يوم الجيش العراقي يوافق 6 يناير 2024.

في حين يحصل المواطنين على إجازة نوروز بشهر مارس 2024.

ويوافق إجازة عيد الفطر المبارك مع نهاية شهر أبريل 2024.

جدول الإجازات الرسمية في العراق 2024

ولمعرفة باقي الإجازات الرسمية داخل دولة العراق، لابد من اتباع الأتي:-

يحصل المواطنين على إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 10 من شهر ذي الحجة.

في حين توافق إجازة عيد الإستقلال يوم 15 من شهر يوليو 2024.

على أن يوافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم 16 يوليو 2024.

فضلاً عن أن إجازة المولد النبوي يوافق 15 سبتمبر 2024.

هذا وأن إجازة العيد الوطني يوم 3 من شهر أكتوبر 2024.

بينما توافق عُطلة يوم النصر 10 ديسمبر 2024.

وأوضحت وزارة العمل، أن جدول الإجازات التي يتم تطبيقه في دولة العراق، من الممكن أن يتم تعديله من عام إلى أخر، وفقًا لعدد أيام العطلات الرسمية والإستثنائية، إضافة إلى أن الإجازة تختلف من هيئة ومؤسسة إلى أخرى، وفقًا لما تقره حكومة العراق، على أن يلتزم بها جميع أصحاب العمل، لكي يتم خضوعهم إلى المساءلة القانونية.