moed.gov.sy لينك نتائج السبر الترشيحي 2023 سوريا ادبي وعلمي عبر موقع وزارة التربية السورية في جميع المحافظات

لينك نتائج السبر الترشيحي 2023، من خلال زيارة لينك نتائج السبر الترشيحي 2023 سوريا التابع لموقع وزارة التربية السورية يمكنك الاستعلام عن نتيجتك بعدما تم الاعلان عنها رسميا، ففي خلال ثواني يمكنك استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 علمي وادبي بشكل الكتروني وذلك لكافة الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية العامة لدراسة البكالوريا الحرة، وخلال السطور القادمة يمكنكم معرفة خطوات استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 واتباعها.ز

لينك نتائج السبر الترشيحي 2023

وقد تم تفعيل لينك نتائج السبر الترشيحي 2023 من قبل الجهات المختصة ليتمكن كل الطلاب في جميع المحافظات “درعا، حمص، حلب، دمشق، اللاذقية،…” من الحصول على نتائجهم لكافة الفروع، وكانت نتائج اختبار السبر الترشيحي 2023 قد أعلنت خلال الساعات الماضية وبلغ عدد المسجلين لهذا الاختبار /56025/ طالباً وطالبة منهم /19388/ في الفرع العلمي و/36637/ في الفرع الأدبي، حيث بلغ عدد الناجحين في الفرع العلمي 6948 طالباً بنسبة نجاح 36.69%، كما بلغ عدد الناجحين في الفرع الأدبي 17683 طالباً بنسبة نجاح 50.14%، وتم نشر هذه النتائج على موقع الوزارة الرسمي عبر شبكة الانترنت، واليكم طريقة استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023 برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية السورية. ثم اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات التي تظهر امامك. اضغط الآن فوق أيقونة نتائج اختبار السبر الترشحي 2023 للبكالوريا. ومنها نحدد الشعبة سواء كانت العلمية أو الأدبية. اختر المحافظة القاطن بها الطالب. وأخيرًا نضغط على كلمة الاستعلام بالاسم أو برقم الاكتتاب الطالب. ستظهر لك النتيجة حالا في ثواني معدودة.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2023

ويمكنك فورا الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023 لك ولاقرانك من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة المرفق خلال الفقرة السابقة، حيث خصصت وزارة التربية السورية أربع مواد فقد كي يمتحنها الطالب ويحصل من خلاله على 500 درجة من 1000 درجة كحد أدنى، وفي حالة الحصول على درجة أقل من 500 يعتبر راسب، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.

الآن يمكنك الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023 عبر زيارة رابط موقع وزارة التربية السورية الموضح اعلاه، علما بأن النتيجة ستتوفر في كل المدارس قريبا بشكل رسمي، ربما خلال الساعات القادمة ليحصل كل طالب على بيان رسمي بالدرجات.