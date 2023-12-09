لينك نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية السورية في بيان لها اليوم، عن إعلان نتائج السبر الترشيحي، حيث إنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات في الحصول على النتائج حسب رقم الإكتتاب، إضافة إلى أن هذه الامتحانات تقدم إليها نحو 65 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات سوريا، وذلك بعد تأدية الإمتحانات الخاصة بالسبر الترشيحي لهذا العام الدراسي، لتكون من أهم الشهادات التي ينتظرها الكثير من الطلبة والطالبات في سوريا، من أجل الوقوف على مستواهم.

الحصول على نتائج السبر الترشيحي 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن نتائج السبر الترشيحي، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

الضغط مباشرة على زر “النتائج الإمتحانية”.

يتم الضغط على أيقونة “الترشح الثانوي”.

بعد ذلك يتم اختيار الفرع الذي ينتمي إليه الطالب.

الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

لتتمكن من التعرف على جميع النتائج والتفاصيل الخاصة بها بكل سهولة.

نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب الاسم

وأكدت وزارة التربية السورية، أن النتائج تم الإعلان عنها بنسبة وصلت إلى 50.14% للقسم الأدبي، وتقدم إليها نحو 17683 طالبًا وطالبة في جميع المحافظات السورية، إضافة إلى أن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغوا نحو 6948 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 36.69%، أي أن نسبة النجاح للقسمين وصلوا قرابة الـ 86%، وجاء ذلك بعد مراجع دقيقة لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكافة الطلبة والطالبات في الدولة.