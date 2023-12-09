استعلام عن دعم ريف تسجيل الدخول البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف reef.gov.sa + بوابة ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة

تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف لدعم العاطلين عن العمل، كما أتاحت الوزارة التقديم والاستفادة من الخدمات المتاحة بطريقة إلكترونية بالكامل عن طريق المنصة بشرط أن تتوافق على المتقدم الشروط، سوف نقدم لكم كل المعلومات الخاصة بدعم ريف وطريقة التقديم وكذلك الشروط المطلوبة.

البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

يمكنك تسجيل الدخول للاستفادة من الخدمات المقدمة من دعم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة ريف عن طريق الرابط التالي.

قم بالضغط تسجيل دخول.

قم بإدخال الرقم الخاص بهويتك الوطنية.

قم بكتابة كلمة السر ورمز التحقق الموجود على الصورة الموجودة أمامك.

قم بالضغط تسجيل الدخول.

هكذا أصبح بإمكانك متابعة جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج.

كيفية تغيير كلمة المرور

يمكنك تغيير كلمة السر الخاصة بحسابك على منصة ريف عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة ريف من هنا.

قم بإدراج رقم هويتك ورقم هاتفك.

انقل الرمز الظاهر أمامك.

اتبع التعليمات التالية ثم ادخل رقم القديم واضغط على التأكيد ثم ادخل كلمه سر جديدة

اضغط إرسال.

قم بتعديل كلمة السر.

التسجيل عبر منصة ريف كمستخدم جديد

للتسجيل كمستخدم جديد عبر منصة ريف قم باتباع الخطوات الموضحة: