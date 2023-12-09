“الوجبة الاخيرة” تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الأعلى بحثًا خلال الفترة الراهنة، وذلك لأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق تقدم هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يقوم صندوق الحماية الاجتماعية بالعراق في صرف هذه المبالغ المالية للمستحقين كل شهر، وهذا بالطبع وفقًا لبعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل شخص يرغب الحصول على هذا الدعم من الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يترقب ظهورها الآلاف من المواطنين العراقيين، وخاصة بعد تصريح الوزارة أن الوجبة السابعة خلال هذا العام ستكون خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يقوم وزير الرعاية الاجتماعية “أحمد الأسدي” برفع كافة أسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي وموقع الوزارة الرسمي، حيث تعاونت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع صندوق الحماية الاجتماعية لدفع مبالغ مالية كل شهر للأسر المستحقة والأيتام، والمطلقات، والأرامل، والعزباء والزوجة المهجورة، كما أن برامج ومنصات الرعاية الاجتماعية في العراق تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم، وذلك لأنها تريد خلال الفترة القادمة توصيل الدعم بشكل دقيق للمكان الصحيح والذي بحاجة كبيرة إلى هذا الدعم، والذي يكون في شكل مبالغ مالية ووجبات.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة يمكن معرفتهم من منصة مظلتي التي تقدم العديد من خدماتها بشكل إلكتروني، ولمعرفة إذا كان اسمك ضمن المستفيدين أم لا قم بالسير على الخطوات التالية: