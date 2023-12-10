ظهرت هنا رابط نتائج سبر الترشيحي للشهادة الثانوية العامة في سوريا 2024 moed.gov.sy حسب الاسم أو رقم الاكتتاب

يبحث العديد من الطلاب السوريين على نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة في دولة سوريا للقسم العلمي والادبي بالدولة وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية ظهرت التسجيل في سبر الترشيحي للشهادة الثانوية العامة في دولة سوريا 2024 عبر موقعها الرسمي التابع لها ذلك باستخدام الإسم أو رقم الاكتتاب للطالب أو الطالبة في دولة سوريا وهناك العديد من الشروط والأحكام المطلوبة من أجل الترشح في اختبار الثانوية العامة داخل دولة سوريا للقسم العلمي أو القسم الأدبي حتى يتم الموافقة على طلب على الالتحاق في سبر الترشيحي في سوريا.

نتائج سبر الترشيحي في سوريا للشهادة الثانوية العامة

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية في دولة سوريا اليوم ظهور نتائج سبر الترشيحي للقسم العلمي أو الأدبي حيث تقدم العديد من الطلاب والطالبات من اجل الترشح لاختبار الثانوية العامة بالدولة ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الشروط حيث يتم قبول من حصل على الثانوية العامة أو البكالوريا في دولة سوريا كما يجب أن تكون نسبة نجاحه لا تقل عن 50% من أجل الالتحاق أو التسجيل في نتائج السبر الترشيحي في دولة سوريا.

رابط الاستعلام عن نتائج سبر الترشيحي في سوريا 2024

في الفترة الحالية أكدت وزارة التعليم والتعليم في سوريا بأن نتيجة الترشح للثانوية العامة في الدولة للقسم العلمي والأدبي كما للعلم يمكن الآن الاستعلام عنها عن طريق نتائج سبر الترشيحي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في سوريا عن طريق الاسم او رقم الاكتتاب الفترة الحالية لذلك إليكم جميع التفاصيل الحالية: