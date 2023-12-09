قرارات جديدة من التعليم المصري بشأن تغيير موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024-2023 .. لجميع الصفوف الدراسية

موعد بداية امتحانات الترم الأول تنتظر الآن الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر موعد امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم خريطة زمنية للعام الدراسي 2023/2024، تحدد فيها تواريخ الفعاليات الرئيسية بما في ذلك موعد امتحانات نصف العام، وفي هذا السياق يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة الجدول الزمني للاستعداد الجيد لهذه الامتحانات المهمة، يجسد هذا الاهتمام المشترك بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تحقيق أفضل النتائج التعليمية.

موعد بداية امتحانات الترم الأول

تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي للعام 2024 وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة، وتبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2024 يوم 14 يناير 2024 لطلاب صفوف النقل، بينما تنطلق في 9 يناير 2024 لصفوف النقل بالمدارس الفنية، وفيما يتعلق بفترة الإجازة، يتمتع الطلاب بفترة إجازة نصف العام الدراسي ابتداءً من السبت 27 يناير 2024، حيث تمتد هذه الإجازة لمدة أسبوعين، لتنتهي رسميًا يوم الخميس 8 فبراير 2024.

مع استمرار الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة، تستعد وزارة التربية والتعليم لاستئناف الفصل الدراسي الثاني لعام 2024. يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ليستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، وذلك وفقًا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي.

وتتزامن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام مع التواريخ المحددة، حيث من المقرر أن تجرى يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2024.