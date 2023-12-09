مواصفات سيارة رنج روفر سبورت 2024/2023 Range Rover Sport

تعد سيارة رنج روفر سبورت هي إحدى العلامات الشهيرة للغاية البريطانية بكافة أنحاء العالم، إذ أنها مجهزة بتقنيات حديثة تقوم بتقديم أروع تجارب للعميل، إلى جانب توافق تلك السيارة مع متطلبات السوق السعودي، كما أنه قد تم الإعلان عن وجود تصميمات حديثة من السيارة، يمكن من خلالها معرفة معلومات أكثر عن ذلك.

رنج روفر سبورت

نجحت سيارة رنج روفر في أن تتصدر مواقع البحث بالسعودية، إذ أن لها تصميمات وتغييرات بالشكل الخارجي، وتطورات تكنولوجية هائلة بمحركين الأول والثاني الذي إحداهما يكون ست اسطوانات، والآخر ثمانية، وإليكم مواصفات السيارة وهي كالآتي:

مواصفات محرك السيارة الأول

أولًا المحرك له سعة 3 لتر.

قوة المحرك 355 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السرعة 255 كيلو متر لكل ساعة.

عزم المحرك حوالي 500 نيوتن.

السيارة دفع رباعي.

الأسطوانات عددها حوالي ستة.

مواصفات المحرك الثاني

المحرك له سعة 4 لتر.

عزم المحرك 750 نيوتن.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السرعة تصل إلى 250 كيلو متر لكل ساعة.

قوة المحرك 523 حصان.

عدد الاسطوانات 8.

تصميم سيارة رنج سبورت

شركة رنج روفر بريطانية قد أعلنت عن المواصفات الخاصة بمحرك سيارتها، إن كان التصميم الداخلي أو الخارجي، وإليكم التصميمات وهي كالآتي:

التصميم الداخلي

يتميز التصميم الداخلي بتواجد نظام تنقية الهواء.

تواجد شاشات إلكترونية.

أنظمة السماعات من إصدار ميريديان تحتوي على 29 مكبر صوت.

مقاعد مريحة في الجلوس.

نظام العزل الصوت وكتمة.

التصميم الخارجي

السيارة لها تصميم خارجي فخم وأنيق وهناك أدوات رفاهية كثيرة داخل السيارة، تحتوي أيضًا على أدوات تكنولوجية كبيرة، وتصميمها سيكون بنظام تحكم مدمج بالشاشة الرئيسية للوصول لدرجة عالية من المرونة بالطريق خلال القيادة، كما أن بها قفل أمان إلكترونيًا، وآلية لتوجيه كافة العجلات.