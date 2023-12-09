moed.gov.sy رابط نتائج السبر الترشيحي دورة 2023-2024 حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية

ظهرت منذ قليل نتائج السبر الترشيحي في جميع محافظات سوريا، وذلك لنحو قرابة 65 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات السورية، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد تأدية الإمتحانات الخاصة بهذه المرحلة، لتكون من أهم الشهادات والمراحل الدراسية التي يمر بها العديد من الطلبة والطالبات، إضافة إلى أن إعلان النتائج جاء بعد مراجعة دقيقة ورصد لجميع أوراق الإمتحانات، بحيث يسهل عليهم في الحصول على النتائج، كما سنوضحه لكم في الفقرات التالية.

رابط نتائج السبر الترشيحي دورة

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن نتائج السبر الترشيحي في سوريا وفقًا للنحو الأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية “من هنا“.

ومن ثم يتم اختيار الدور الراغب في الإستعلام عنها.

القيام بإختيار نتائج الترشح للثانوية العامة.

ليتم بعد ذلك إدخال كافة التفاصيل الخاصة بكل طالب.

الضغط على زر “إظهار النتيجة”.

ليتم التعرف عليها في النهاية بكل سهولة.

مرحلة الترشح للثانوية العامة

أشارت وزارة التربية، أن نتائج اختبارات الترشح إلى امتحانات الثانوية العامة كانت بصفة حرة شملت الفرعين العلمي والأدبي وذلك للدور الجديدة لعام 2024-2023، وبلغ عدد الناجحين في الفرع العلمي من هذه المرحلة إلى 6948 طالبًا بنسبة نجاح وصلت إلى 36.69%، في حين أن نسبة النجاح بالقسم الأدبي وصلت إلى 50.14%، وقد شملت عدد طلبة وطالبات بلغوا نحو 17683 طالبًا.

بذلت وزارة التربية السورية، قصارى جهدها من أجل توفير جميع الخدمات والإحتياجات التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات، فضلاً عن أن مرحلة الترشح للثانوية العامة هي من أهم المراحل التي يمر بها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، لهذا جاءت نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، نظير كم التسهيلات التي وفرتها الوزارة.