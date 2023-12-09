“هنـــا” طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 بمناسبة العام الجديد

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة توفير الدعم والرعاية للمواطنين يعد أمرًا حيويًا في مصر، وفي هذا السياق يسعى الكثيرون إلى معرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير هذه العملية من خلال توفير رابط خاص للاستعلام، حيث يمكن للمواطنين البحث عن الأسماء باستخدام الرقم القومي، ولتسهيل هذه العملية، يمكنك الوصول إلى الرابط المخصص على موقع الوزارة، بالإضافة إلى ذلك تقدم الوزارة خدمة عملاء فعّالة عبر الرقم الساخن 19680، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع ممثلي الدعم للحصول على المساعدة والإرشاد اللازم.

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة

في إطار تسهيل الوصول إلى معلومات برنامج تكافل وكرامة لعام 2023، يمكن للمواطنين القيام بالاستعلام عن الأسماء الجديدة المستفيدة من البرنامج بسهولة باستخدام الرقم القومي، ويجب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1: تسجيل الدخول

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

الخطوة 2: إدخال الرقم القومي

أدخل الرقم القومي الخاص بك، المكون من 14 رقمًا، ويجب أن تكون البطاقة سارية.

الخطوة 3: الضغط على “استعلام “

اضغط على أيقونة “استعلام” للبحث عن المعلومات.

الخطوة 4: عرض النتائج

ستظهر نتيجة الاستعلام التي تظهر حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو متوقفة، بالإضافة إلى نوع البطاقة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة

في إطار الالتزام الدائم بتقديم الرعاية والدعم لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، يسرنا أن نعلن عن قيمة المعاشات في برنامج تكافل وكرامة لعام 2023 بعد الزيادة الجديدة، وجاءت الزيادة كما يلي: