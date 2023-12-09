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HERE LINK “من هنــــا” نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024 .. ظهرت في جميع المحافظات بسوريا
أعلنت وزارة التعليم السورية عن ظهور نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024 لجميع الطلاب في الكثير من المحافظات المختلفة، وبالتالي فقد يمكنك أن تقوم بالاستعلام والحصول عليها وفقًا لكافة المعلومات والخطوات التي سوف يتم سردها لكم في المقال عبر موقعنا “صحيفة البديل الاخبارية”، أي يجب عليكم أن تتبعوا النقاط والأسطر التي بداخل المقال والحصول على النتيجة التي يريدها الطالب، كما هو موضح لكم في الأسفل.
نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024
يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها لكم في الأسطر التالية، أن تقوموا بالحصول على نتائج السبر الترشيحي برقم الاكتتاب 2024، وفقًا كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، ولذلك فقد يمكنكم الحصول على النتيجة عبر الأسطر التالية:
- يجب على الطالب في الخطوة الأولى، أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم السورية، أو متابعة هذا الرابط الرسمي https://moed.gov.sy/site/.
- في الخطوة التالية يجب على الطالب أن يقوم بالدخول على الرابط وسوف يجد في الصفحة الرئيسية التي أمامه خانة “نتائج الامتحانات” يمكنه أن يقوم بالنقر عليها.
- بعد ذلك يجب على الطالب أن يقوم بالنقر على أيقونة “نتائج السبر الترشيحي” من ضمن النتائج المعلنة في المنصة التعليمية.
- بعد ذلك سوف يتمكن الطالب من الحصول علىى خطوات الاستعلام.
- أي يجب على الطالب أن يقوم باختيار الفرع العلمي الخاص به.
- ثم بعد ذلك سوف يجب أن يقوم بإدخال اسم المحافظة التابع لها.
- وفي النهاية إدخال رقم الاكتتاب ثم النقر على أيقونة البحث.