كشفت وزارة العمل عن رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة 1000 جنيه من البريد بالبطاقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة لفئة العمالة الغير منتظمة لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم، وسوف نوضح لكم تفاصيل المنحة على النحو التالي.

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة

وفرت وزارة العمل رابطاً إلكترونيا من أجل تسجيل العمالة الغير منتظمة للحصول على المنحة التي وفرتها الدولة لهم والمقدرة بقيمة 1000 جنيه، وفقاً لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمالة الغير منتظمة، مع العلم يمكن للعمالة الغير منتظمة الدخول إلى الرابط التالي هنا وتسجيل بيانات الاشتراك المطلوبة

المستندات المطلوبة للحصول على المنحة

مع القيام بأي إجراء حكومي لابد من تقديم وإرفاق العديد من المستندات وبما أن الحديث هنا عن منحة العمالة المنتظمة 1000 جنيه فسوف يتطلب الاشتراك المرفقات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

وثيقة إثبات لحال ومهنة العامل غير المنتظم.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي.

تقديم فواتير المرافق «غاز-مياه- كهرباء»

خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة

يمكن لجميع العاملين بالعمالة الغير منتظمة في مصر الحصول على دعم بقيمة 1000 جنيه من خلال التسجيل والاشتراك في المنحة والسير على الخطوات التالية: