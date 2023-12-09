مبروك للجميع “نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024” برقم الاكتتاب والأسماء في عموم المحافظات

أعلنت وزارة التعليم السورية في صباح اليوم الموافق 9 من ديسمبر 2023 الموافق يوم السبت، عن ظهور نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024 في عموم المحافظات السورية وذلك وفقًا أن يكون خطوات الاستعلام برقم الاكتتاب الخاص بالطالب، ومن أجل الحصول على النتيجة بكل سهولة ممكنه، يجب على الطالب أن يقوم بمتابعة الأسطر والتعرف على كافة الخطوات الخاصة بالاستعلام كما هو موضح لكم في التالي.

نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024

يمكنك من خلال كافة النقاط التي سوف يتم سردها في الأسطر التالية، أن تتعرف وتتمكن من الحصول على نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024 لجميع الطلاب في كافة المحافظات السورية، وذلك وفقًا لما تم الإعلان والإفصاح عنه، أي يجب عليك أن تقوم بالتعرف على النقاط التالية.