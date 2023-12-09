رابط الاستعلام عن نتيجة السبر الترشيحي دورة 2024 عبر تطبيق الامتحانات

رسميًا بعد طول انتظار تم إعلان نتيجة الترشيح للبكالوريا السورية، حيث أعلنت وزارة التربية السورية بواسطة صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك منذ قليل عن ظهور نتيجة السبر الترشيحي دورة 2024، وبينت أيضا نسبة النجاح لكلا الفرعين العلمي والأدبي، فيمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الدخول إلى صفحة الوزارة الرسمية على الإنترنت والاطّلاع على النتيجة من خلال رَقَم الاكتتاب، أو تحميل التطبيق الخاص بنتائج الامتحانات، والحصول على النتيجة من خلال التطبيق، فتابع معنا المقال للتعرف طرق الاستعلام عن النتيجة.

ما هي شروط دخول امتحانات السبر الترشيحي؟

تعد امتحانات السبر الترشيحي ذات أهمية كبيرة في مسلك الطلاب التعليمي، وليس متاح لجميع الطلاب السوريين دخول امتحانات البكالوريا، حيث وضعت وزارة التربية السورية شروط ومعايير لابد أن تتوافر فيمن يريد الالتحاق بامتحانات السبر الترشيحي، هذه الشروط هي:

تجاوز امتحانات الصف التاسع “الشهادة الإعدادية “. مرور ثلاث سنوات على حصول الطالب على الشهادة الإعدادية. في حالة تجاوز الطالب 18 عام لا يشترط مضي ثلاث سنوات على الشهادة الإعدادية.

الاستعلام عن نتائج الترشيح للبكالوريا دورة 2024 من خلال التطبيق

يمكنك الاستعلام عن نتيجة السبر الترشيحي من خلال موقع وزارة التربية السورية، وكذلك من خلال تطبيق نتائج الامتحانات بالتباع الخطوات التالية:

حمل تطبيق الامتحانات من خلال متجر التطبيقات. قم بتثبيت التطبيق على جهازك. افتح التطبيق، ثم اضغط على نتائج الامتحانات. اضغط على نتائج امتحانات الترشح للبكالوريا دورة 2024. حدد المحافظة، والشعبة التي امتحن الطالب فيها. اختر طريقة الاستعلام عن النتيجة. في حالة اخترت نتيجة الاستعلام بالاسم، أدخل اسم الطالب أو الطالبة. أما إن اخترت الاستعلام برقم الاكتتاب، فادخل رَقَم اكتتاب الطالب أو الطالبة. اضغط على الاستعلام عن النتيجة.

يظهر لك النتيجة موضحًا فيها تسب جميع المواد.