“اعرف لجنتك”.. معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023 عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023، ملايين من المواطنين يبحثون عن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023 عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث من المقرر أن ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية بداية من صباح غدا الاحد داخل جمهورية مصر العربية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، على أن يبدء التصويت خلال تلك الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، واليكم طريقة معرفة لجنتك الانتخابية 2023 الكترونيا.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023

يمكنك معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023 عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال ادخال رقمك القومي بشكل كامل، وذلك من خلال هاتفك المحمول، حيث لفتت الهيئة إلى أنه يمكنك معرفة لجنتك ورقمك في كشوف الناخبين عبر زيارة موقعها الرسمي، فقط اتبع تلك الخطوات:

قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

قم بادخال رقمك القومي المكون من 14 رقم من اليسار إلى اليمين.

اضغط على كلمة “استعلم”.

ستظهر لك الآن اسم لجنتك الانتخابية وعنوانها ورقم لجنتك الفرعية، وكذلك رقمك في كشوف الناخبين.

احتفظ بتلك البيانات وتوجه غدا إلى لجنتك للادلاء بصوتك.

معرفة اللجنة الانتخابية بالموبايل 2023

ولفتت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة توضح كافة التفاصيل حول هذا الصدد، وكانت الوطنية للانتخابات قد أتاحت عبر موقعها الإلكتروني بداية من 7 نوفمبر الماضي ليتعرف كل مواطن على مكان لجنته الانتخابية، وأجازت للمواطنين حتى موعد غايته 15 نوفمبر 2023 تغيير مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته، شريطة أن يكون المركز الجديد يقع في نطاق موطنه الانتخابي.