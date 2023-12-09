استقبل تردد قناة كراميش الجديد 2023 كيفية ضبط التردد الجديد على نايل سات بجودة عالية

تردد قناة كراميش الجديد 2023 من أكثر الترددات التي يزداد عليها البحث في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب حب الأطفال الكبير لهذه القناة حيث تقوم بعرض تشكيلة مميزة من الأغاني والأناشيد التي تجذب انتباه الأطفال وتسليهم، كما أنها تحرص على توفير محتوى تعليمي حتى تساعد على تنمية ذكاء الطفل فنجدها تعرض أغاني لتعليم الألوان وأخرى لتعليم الأرقام باللغة الإنجليزية ولهذا زادت شعبية هذه القناة على مستوى العالم العربي بسبب محتواها المتنوع والمفيد للطفل.

تردد قناة كراميش الجديد 2023

حتى يستمتع الطفل بمشاهدة محتوى مفيد ومسلي يجب عليك تنزيل تردد قناة كراميش الجديد 2023 ويمكنك تحميله عن طريق الإحداثيات التالية:

التردد: 11603.

معدل الترميز: أفقي.

معامل الاستقطاب: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

تردد آخر للقناة

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: أفقي.

معدل الاستقطاب: 27500.

معامل الخطأ: ¾.

مميزات قناة كراميش الفضائية

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة كراميش الجديد 2023 وذلك بسبب المميزات الكثيرة التي تتمتع بها هذه القناة، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: