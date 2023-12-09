اضبط فورا..تردد قناة وناسة للأطفال علي النايل سات والعرب سات

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 يعد الآن واحدًا من القنوات الأكثر شهرة التي يبحث عنها جميع أولياء الأمور لمشاهدة تلفزيون أطفالهم. تضم هذه القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية التي تجذب الأطفال من مختلف الفئات، بالرغم من أنها قناة جديدة إلا أنها تمكنت من الوصول إلى القمة بأعلى نسبة مشاهدة بين كافة القنوات في وقت قصير، يبحث الملايين من الناس الآن عن تردد هذه القناة لتنزيلها على أجهزتهم المختلفة ويهتم أصحاب القناة بتحديث التردد بشكل دوري لتقديم أعلى جودة للبث سواءً في الصوت أو الصورة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تشتهر قناة وناسة للأطفال يمكن استقبال قناة وناسة الفضائية من خلال التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. تعتبر لولو، البطلة الرئيسية للقناة، هي الشخصية المحورية حيث تقدم العديد من الأغاني والنصائح الأخلاقية، مثل الابتعاد عن الكذب وعدم إظهار العداء تجاه الأطفال، تتميز قناة وناسة الفضائية بأنها تعرض برامجها مجانًا، وبالتالي يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة في جميع أنحاء العالم العربي.

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11470.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

الاستقطاب، عمودي.

القمر الصناعي العرب سات

التردد، 11270.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

الاستقطاب، عمودي.

أغاني قناة وناسة الفضائية

قناة وناسة الفضائية تعرض العديد من الأغاني المميزة للأطفال، وتقدم قيما حقيقية تفيد حياتهم مما يميز القناة هو أنها تعرض برامجها وأغانيها باللغة العربية لتناسب الأطفال في الدول العربية، وتراعي الأخلاقيات الشرقية لتمنح الآباء والأمهات الأمان عند ترك أبنائهم أمام القناة. تعرض القناة تشكيلة متنوعة من الأغاني الرائعة مثل “حرامي سرق لولو”، و”بيب بيب”، و”هالصيصان”، و”يا لولو يا لولو”، و”طلع الليل ذهب الفجر”. القناة تبث برامجها على مدار الـ24 ساعة دون توقف ولا إعلانات مملة.