رابط مباشر.. استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية

نتائج السبر الترشيحي 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج السبر الترشيحي للعام الدراسي 2023/2024، المتعلقة بامتحانات البكالوريا في سوريا، وقد شهدت هذه الدورة مشاركة حوالي 65 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وهي تعد من الخطوات المهمة للطلاب لتحديد مستواهم التعليمي، حيث يمكن للطلاب الآن الوصول إلى نتائجهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

إعلان نتائج السبر الترشيحي للثانوية العامة في سوريا

وزارة التربية السورية أصدرت، اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر، بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، يفيد بإعلان نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة، وهذا الإعلان يأتي كخطوة مهمة تلبي توقعات الطلاب وأولياء أمورهم، الذين ينتظرون بشغف لمعرفة مستوى أداء أبنائهم في هذه الاختبارات الحاسمة.

نتائج السبر الترشيحي 2023 الفرع العلمي والأدبي

نتائج الفرع العلمي للسبر الترشيحي أظهرت نجاح حوالي 6948 طالبًا بنسبة 36.69%، فيما بلغ عدد الناجحين في الفرع الأدبي 17683 طالبًا بنسبة 50.14%، وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة من قبل الطلاب والطالبات في تحقيق النجاح وتجاوز التحديات الدراسية.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2023 حسب رقم الاكتتاب

لمعرفة نتائج الترشيحي 2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع خطوات بسيطة وواضحة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

النقر على خانة “النتائج الامتحانية”.

اختيار الترشح للثانوية العامة.

تحديد الفرع الدراسي، سواء كان علميًا أو أدبيًا.

إدخال الاسم أو رقم الاكتتاب والنقر على زر الاستعلام لعرض النتائج.

نتائج السبر الترشيحي 2024

تشير هذه الخطوات إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلاب للوصول إلى نتائجهم بكل يسر وسهولة، مما يسمح لهم بالحصول على المعلومات اللازمة دون الحاجة إلى زيارة المدارس، ويعتبر هذا الإجراء يظهر كفاءة وفعالية العملية التعليمية في سوريا، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين وتطوير النظام التعليمي في البلاد.