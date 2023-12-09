مش هتحتاجي كورسات بعد النهاردة افضل 5 تطبيقات مجانية لتعليم اولادك اللغات

تعتبر فهم اللغات من القدرات الأساسية التي ينبغي أن يكتسبها الأطفال. في ظل التقدم السريع الذي يشهده عالمنا في الوقت الحالي، يعد من الضروري أن يكون لدى الطفل مهارة فائقة في تعلم لغات متعددة. يتيح له ذلك الفرصة لاكتساب المعرفة بشكل أفضل، وذلك من خلال استخدام تطبيقات متعددة ومتنوعة لذا دعنا ننشر لكم مجموعة من التطبيقات المجانية التي ستساعد ابنك على اكتساب اللغة بمهارة وسلاسة تامة.

تطبيق Duolingo

Duolingo هو تطبيق تعليمي مجاني مصمم لمساعدة المستخدمين على تعلم اللغات. تم إطلاقه في عام 2011، وأصبح أحد أكثر التطبيقات التعليمية شعبية في العالم، مع أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم ويعتمد Duolingo على طريقة تعليمية تعتمد على الألعاب، حيث يقدم المستخدمين دروسًا قصيرة وتفاعلية تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل المفردات، والقواعد، والنطق. تتميز الدروس بتصميم جذاب وبسيط، مما يجعلها ممتعة وسهلة المتابعة ويقدم Duolingo دروسًا في أكثر من 40 لغة، بما في ذلك الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، وتتوفر الدروس باللغة العربية أيضًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين العرب يمكن استخدام Duolingo على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية مجانًا.

تطبيق Busuu

تطبيق Busuu هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يوفر دورات تعليم اللغة للناطقين بغير اللغة الأم. تم إطلاقه في عام 2008، ويقدم التطبيق دورات في أكثر من 12 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والصينية واليابانية والكورية يمكن تنزيلع علي الاندرويد والايفون ويتميز تطبيق Busuu بالعديد من الميزات التي تساعد المستخدمين على تعلم اللغة بشكل فعال:

تعتمد دروس Busuu على التفاعل، مما يعني أن المستخدمين مطالبون بممارسة ما يتعلمون من خلالها مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل الإجابة على الأسئلة وترجمة النصوص وإنشاء المحادثات.

يوفر Busuu للمستخدمين إمكانية الحصول على تعليقات من الناطقين الأصليين للغة التي يتعلمونها. يمكن للمستخدمين نشر ملفاتهم الصوتية أو النصوص التي كتبها، ثم يمكن للناطقين الأصليين تقديم ملاحظات حول الأخطاء الإملائية أو النحوية أو النطق.

يوفر Busuu مجتمعًا من المتعلمين من جميع أنحاء العالم، يمكن للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض من خلال المنتديات والمجموعات الخاصة.

تطبيق Speak English

تطبيق Speak English هو تطبيق تعليمي مجاني للغة الإنجليزية، متوفر على نظامي التشغيل أندرويد وiOS. يهدف التطبيق إلى تعليم المستخدمين كيفية التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، من خلال مجموعة متنوعة من الدروس والتدريبات ويحتوي التطبيق على مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك:

يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الدروس الصوتية والكتابية، تغطي جميع جوانب اللغة الإنجليزية، بما في ذلك المفردات، والقواعد، والنطق. يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من التدريبات لتحسين نطق المستخدمين للغة الإنجليزية. يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الألعاب التعليمية، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين على تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة ممتعة.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المستويات، بما في ذلك المبتدئين، والمتوسطين، والمتقدمين.يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار التركيز على موضوع معين، مثل السفر، أو العمل، أو الحياة اليومية وبشكل عام، يعد تطبيق Speak English أداة تعليمية مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في تعلم اللغة الإنجليزية. يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات والدروس التي يمكن أن تساعد المستخدمين على تعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة.

تطبيق Speak English Conversation

تطبيق Speak English Conversation هو تطبيق تعليمي مصمم لمساعدة المستخدمين على تحسين مهاراتهم في المحادثة باللغة الإنجليزية. يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الموارد، بما في ذلك:

يتضمن التطبيق أكثر من 200 درس محادثة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، مثل الحياة اليومية، العمل، السفر، إلخ وتتضمن كل درس محادثة تسجيلات صوتية لنصوص المحادثة، بالإضافة إلى أسئلة واختبارات لتقييم فهم المستخدم للمحادثة. يوفر التطبيق أداة تفاعلية تتيح للمستخدمين ممارسة مهاراتهم في المحادثة مع محاور افتراضي. يمكن للمستخدمين اختيار مستوى الصعوبة الذي يرغبون فيه، ويمكنهم أيضًا تسجيل محادثاتهم الخاصة للاستماع إليها لاحقًا. يوفر التطبيق أدوات تقييم لمساعدة المستخدمين على تتبع تقدمهم. يمكن للمستخدمين معرفة نقاط قوتهم وضعفهم، ويمكنهم أيضًا مقارنة تقدمهم مع مستخدمين آخرين ويتوفر التطبيق على أجهزة Android و iOS.

تطبيق Memrise

Memrise هو تطبيق تعليمي يستخدم تقنيات التعلم النشط لمساعدة المستخدمين على تعلم اللغات والموضوعات الأخرى يعتمد التطبيق على تقنية تعرف باسم “التعلم بالتكرار المتباين”، والتي تتضمن تقديم المستخدمين للمعلومات بشكل متكرر في أوقات مختلفة. هذا يساعد المستخدمين على تذكر المعلومات بشكل أفضل على المدى الطويل ويقدم Memrise مجموعة واسعة من الدورات التدريبية في أكثر من 200 لغة، بما في ذلك اللغات الرئيسية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية بالإضافة إلى اللغات الأقل شيوعًا مثل الكورية واليابانية والصينية. تقدم الدورات التدريبية مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك:

تساعد المستخدمين على تعلم الكلمات الجديدة والقواعد النحوية

توفر طريقة ممتعة لتعلم كيفية التحدث والفهم في اللغة المستهدفة.

تساعد المستخدمين على تقييم تقدمهم وتحديد المجالات التي يحتاجون إلى تحسينها.

يعد Memrise خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة ممتعة وتفاعلية لتعلم لغة جديدة. التطبيق سهل الاستخدام ويوفر مجموعة واسعة من الموارد التي يمكن أن تساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم التعليمية.