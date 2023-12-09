“افتح حسابك والفيزا ببلااااش“ البنوك تتيح فتح حسابات مجانا لمدة 15 يوم فقط

أعلن البنك المركزي عن بدء الاحتفال بفاعلية ذوي الهمم بداية من يوم 1 إلى يوم 15 من شهر ديسمبر وفي خلال هذه الفترة يتم فتح الحسابات أو إصدار البطاقات مجانا دون دفع أي رسوم مستحقة لكافة العملاء الجدد من أجل جذبهم إلى بعض البنوك كما توجد العديد من الفعاليات التي تحتفل بها معظم البنوك في أيامها المحددة لها.

البنوك تتيح فتح حسابات مجانا

بدأت البنوك من يوم الأحد بفتح الحسابات التجارية أو العادية مجانا لمدة خمسة عشر يوما من خلال الرقم القومي الخاص بالعميل، وذلك الأمر بمناسبة الاحتفال بمناسبة ذوي الهمم التي تعتبر واحدة من أهم مبادرة البنك المركزي والتي تهدف إلى فتح حساب مصرفي خاص بكل مواطن وقد أعلنت العديد من البنوك الأخرى تفاعلها مع هذه المناسبة لمدة خمسة عشر يوما مجانا لكافة العملاء الجدد دون وجود أي مصاريف إدارية مستحقة الدفع.

قائمة فعاليات الشمول المالي

توجد العديد من الفعاليات التي تحتفل بها جميع البنوك في جميع المحافظات وهذه الفعاليات تتمثل في الآتي: