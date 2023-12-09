كيفية التقديم على البطاقة التموينية العراقية 2024 والشروط المطلوبة

التسجيل بالبطاقة التموينية في العراق من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المحافظات، خاصة من قبل الأسر الفقيرة، حيث إن البطاقة التموينية من أهم الخدمات التي تقدمها حكومة العراق من أجل العمل على تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر، والعمل على تحسين الحياة المعيشية في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يُعاني منها الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، لكن تكون وفقًا لبعض الشروط الهامة التي سنوضحها لكم في السطور التالية.

كيفية التقديم على البطاقة التموينية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالتقديم على البطاقة التموينية في العراق، كما جاء على النحو الأتي: –

الذهاب إلى موقع المركز التمويني الإلكتروني.

ملء استمارة طلب الحصول على البطاقة.

إرفاق المستندات اللازمة.

إدخال المعلومات الخاصة بالمتقدم.

التأكد من جميع البيانات والوثائق المعنية.

ليتم في النهاية الضغط مباشرة على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط طلب الحصول على البطاقة التموينية 2023

من أجل الشروط اللازم توافرها للتقديم على البطاقة التموينية العراقية، الأتي:-