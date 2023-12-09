مسلسل زينهم الحلقة 17 قصة عشق موعد مسلسل زينهم الحلقة 17 والقنوات الناقلة

مسلسل زينهم الحلقة 17 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المشاهدين، حيث يعتبر المسلسل واحد من الأعمال التي تشمل قصص رعب ولكنها وهمية وغير موجودة في الواقع، ونجح ذلك المسلسل في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ويتابعه الكثير من مختلف الأعمار والجنسيات مختلفة، وذلك بسبب الأحداث الغامضة والمرعبة التي يقدمها المسلسل، لذلك قام العديد بالبحث عن الحلقة الخامسة عشر، وذلك ما سوف نقدمه من خلال مقالنا.

مسلسل زينهم الحلقة 17

تدور قصة المسلسل حول قصة طالب يدعى زينهم وتخرج من كلية الطب والتحق للعمل في مشرحة زينهم ولكنه لم يخبر أحد من أسرته عن تلك المهنة المخيفة خوفًا من أن يبتعدوا عنه، عندما بدأ زينهم للعمل في المشرحة وقام باستلام أول جثة، وجد أن الجثة كانت تتواصل معه عن طريق الإشارة والأصوات، وذلك لتخبره عن القاتل الحقيقي، وسوف تخبره بالعديد من الأسرار التي سوف تساعد رجال الشرطة، وذلك ما جعل المشاهدين متشوقين ليعرفوا ماذا سوف يحدث في الحلقات القادمة، الجدير بالذكر أن المسلسل نجح في تحقيق نسبة نجاح مرتفعة وذلك يرجع للقصص المشوقة التي يقدمها.

من هم أبطال مسلسل زينهم؟

يشارك في ذلك المسلسل الكثير من أبطال الدراما المصرية وهم: أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داوود، يارا جبران، إخراج يحيي اسماعيل.

مواعيد مسلسل زينهم

يعرض المسلسل على قناة أون الفضائية من السبت للأربعاء في المواعيد التالية: الساعة 10 مساءً، و10 صباحًا، 1و12 مساءً.