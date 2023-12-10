link موقع نتائج السبر الترشيحي 2023 عبر moed.gov.sy وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب والاسم

موقع نتائج السبر الترشيحي 2023، الآن يتزايد البحث حول موقع نتائج السبر الترشيحي 2023 من قبل الالاف الطلاب في شتى المحافظات السورية بعدما تم الاعلان عن نتائج السبر الترشيحي 2023 رسميا خلال الساعات الاولى من صباح اليوم، والآن تتوافر نتائج السبر للفرعين “علمي وادبي” عبر رابط موقع وزارة التربية السورية، حتى يتمكن كل طالب موجود بأحد الشعبتين من الإطلاع عليها بشكل الكتروني ميسر.

موقع نتائج السبر الترشيحي 2023

وعبر زيارة موقع نتائج السبر الترشيحي 2023 يمكنك استخراج نتائج الفرعين العلمي والادبي بسهولة ومعرفة الدرجات كاملة في المواد الاربعة، وكشفت وزارة التربية السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن سبة النجاح بالعلمي فقط 36.69% فقط وهي أقل من النصف، في حين وصلت أعداد طلاب الفرع الأدبي 50.14% فقط، علما بأن الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدورة الاولى عليهم دخول امتحانات الدورة التالية التي ستعقد في كافة المدارس قريبا، واليكم رابط موقع نتائج السبر الترشيحي 2023 وطريقة استخراج النتيجة بالخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية.

ادخل على ايقونة نتائج الامتحانات.

اختر نتائج السبر الترشيحي 2023.

قم بادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب بشكل صحيح.

ادخل اسم الطالب رباعي بشكل سليم.

اختر اسم المحافظة من القائمة المخصصة لذلك.

اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر لك نتيجتك بالدرجات بسهولة وفي غضون ثواني.

رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي 2023

عزيزي الطالب أو ولي الامر باتباع الخطوات السابقة يمكنك الدخول إلى رابط نتائج السبر الترشيحي 2023 واستخراج درجاتك في المواد الاربعة بشكل تفصيلي للفرع العلمي والادبي، حيث قد تفعيل موقع وزارة التربية الرسمي كما تم رفع النتائج أيضا عبر تطبيق النتائج الامتحانية، ويمكنك في حالة عدم تمكنك من الحصول على النتيجة ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

مازال البحث مشتعل وبكثافة شديدة على نتيجة السبر الترشيحي 2023 في كل المحافظات السورية ادلب والحسكة وحلب وحماة وحمص ودير الزور ودمشق ودرعا وغيرها من المحافظات الأخري، وذلك عقب إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم السورية عبر الموقع الرسمي الذي يشهد زيارات ضخمة جدا الآن من قبل الطلاب وأولياء أمورهم للحصول على النتيجة.