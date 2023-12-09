بأمر ديواني سابق.. عطلة رسمية في العراق غدًا في كل المحافظات احتفالًا بهذه المناسبة

غدًا بأمر ديواني رسمي عطلة رسمية في العراق وذلك في كل الجهات والهيئات الحكومية بما فيهم المدارس والجامعات، وهذا بسبب إجازة عيد النصر العراقي، حيث تقوم جميع المصالح والقطاعات الحكومية في العراق بالاحتفال بهذا اليوم كل عام، حيث العاشر من شهر كانون الأول، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل هذا الأمر.

عطلة رسمية في العراق

غدًا الأحد العاشر من شهر كانون الأول عُطلة رسمية بناء على أمر ديواني سابق في كل المصالح الحكومية والقطاعات في دولة العراق، وهذا يأتي ضمن جدول العطل الرسمية في العراق، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، وهذا احتفالًا بعيد النصر العراقي، حيث الإجازة محددة يوم العاشر لديسمبر لعام 2023، حيث تحديدًا 10 من ديسمبر من كل عام، وللعلم هذا اليوم الثالث على التوالي إجازة، حيث حصل الجميع إلى إجازة نهاية أسبوع الجمعة والسبت وغدًا أيضًا الأحد.

العطل الرسمية في العراق 2023

غدًا عطلة رسمية في العراق بمناسبة عيد النصر العراقي، والتي هي العطلة ما قبل الأخيرة من عام 2023، حيث يأتي بعد هذه العطلة في اليوم الخامس والعشرين من كانون الأول عطلة بمناسبة عيد المسيح عيسي بن مريم، وهذا يعني أن إجازات العام 2023 الباقية فقط اثنين، وذلك كالتالي:

يوم الأحد غدًا الموافق 10 كانون الأول لعام 2023 لعيد النصر العراقي.

يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من كانون الأول لعام 2023 لمصادفته يوم مولد المسيح عيسي بن مريم.

وهذه الإجازات تكون في كل المصالح والقطاعات الحكومية وليس في محافظة واحدة والباقي لا، بل بجميع المحافظات.

عيد النصر في العراق

في اليوم العاشر من شهر ديسمبر لكل عام يحتفل المواطنين والمواطنات في دولة العراق بإجازة عيد النصر العراقي، حيث موعد ثابت لا يتغير كل عام، ويتم الاحتفال به رسميًا في كل الجهات الحكومية والمدارس والقطاعات الحكومية الرسمية، ويصادف هذا العام يوم الأحد غدًا، والذي هو بالفعل إجازة رسمية للكل في العراق ولا استثناء لأي فئة.